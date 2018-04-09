СКР проверяет видео с жестоким избиением школьницы на Ямале

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Салехард, 9 апреля. Следователи проводят проверку в связи с видеороликом, появившемся в Сети, на котором школьница в городе Лабытнанги избивает сверстницу. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что по инциденту, который произошел в Ямало-Ненецком автономном округе, назначена проверка. На данный момент установлены все участники избиения школьницы. Как пишет URA.ru, позже будет принято процессуальное решение. Выяснилось, что школьницу избила девушка 2003 года рождения с целью целью выяснения отношений личного характера.

По данным «ФедералПресс», инцидент произошел в городе Лабытнанги. Ранее в школе №1 населенного пункта подтвердили, что школьницу избили в их учреждении. Как передает телеканал «360», пострадавшая от жестокого избиения школьница находится на амбулаторном лечении. В полицию обратилась ее мать.

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