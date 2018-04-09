«Пройден какой-то рубеж»: политолог о реакции американцев на Украину и Путина

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Москва, 9 апреля. Политолог Андрей Пионтковский в интервью украинскому изданию «Обозреватель» поделился мнением о перспективах нового президентского срока Владимира Путина.

Украинские СМИ пытаются определить, как будут развиваться дальнейшие отношения с участием России и Украины. Андрей Пионтковский, находившийся в США, рассказал, какую реакцию он «наблюдал на последние новости из России и Украины» в Вашингтоне.

«Здесь совершенно другое отношение к Путину, чем месяц назад. Пройден какой-то рубеж», — цитирует «New Inform» политолога.

Пионтковский, пообщавшись с людьми, отметил, что «им наплевать и на Украину, и на Россию». На данный момент американцы обеспокоены другой проблемой – угрозой применения химического оружия.

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