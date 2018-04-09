Тегеран пригрозил США «мощным ответом» в случае выхода из иранской ядерной сделки

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Тегеран, 9 апреля. Соединенные Штаты пожалеют, если выйдут из сделки по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник сообщил иранский лидер Хасан Роухани.

По данным информационного агентства Reuters, Роухани решительно подчеркнул, что Тегеран не собирается нарушать ядерную сделку.

Iran's Rouhani warns Trump would regret withdrawing from nuclear deal: state TV https://t.co/3PDMN2ynaI — Reuters World (@ReutersWorld) April 9, 2018

«Иран не будет нарушать ядерную сделку, но если Соединенные Штаты выйдут из соглашения, они несомненно об этом пожалеют. Наш ответ будет мощнее, чем они могут себе представить», — пригрозил иранский президент.

Он также подчеркнул что Тегеран сможет принять ответные меры в течение семи дней.

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал США не выходить из ядерной сделки с Ираном.

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