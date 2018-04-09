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Тегеран пригрозил США «мощным ответом» в случае выхода из иранской ядерной сделки
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    Тегеран пригрозил США «мощным ответом» в случае выхода из иранской ядерной сделки

    10:55  9 Апреля 2018
    963

    Тегеран пригрозил США «мощным ответом» в случае выхода из иранской ядерной сделки

    Тегеран, 9 апреля. Соединенные Штаты пожалеют, если выйдут из сделки по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник сообщил иранский лидер Хасан Роухани.

    По данным информационного агентства Reuters, Роухани решительно подчеркнул, что Тегеран не собирается нарушать ядерную сделку.

    «Иран не будет нарушать ядерную сделку, но если Соединенные Штаты выйдут из соглашения, они несомненно об этом пожалеют. Наш ответ будет мощнее, чем они могут себе представить», — пригрозил иранский президент.

    Он также подчеркнул что Тегеран сможет принять ответные меры в течение семи дней.

    Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал США не выходить из ядерной сделки с Ираном.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #иран #тегеран #вашингтон #роухани
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