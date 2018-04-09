Слуцкий рассказал, кому выгодна атака по аэродрому Т-4 в Сирии

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Тегеран, 9 апреля. Нанесение массированного авиационного удара по военному аэродрому в в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики, кто бы не стоял за ним, играет на руку лишь террористам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, эти действия могли стать результатом очередной фейковой кампании Запада по обвинению Дамаска в применении химического оружия. Слуцкий подчеркнул, что ракетный удар был направлен исключительно на «ослабление проправительственных сил». Это, по мнению депутата, играет на руку террористам.

Слуцкий уточнил, какие бы сейчас не прозвучали опровержения, за атакой стоят силы, которые не заинтересованы в победе сирийской армии и проправительственных сил над международным терроризмом.

Как пишет ТАСС, он также подчеркнул, что сразу после нанесения удара террористы из группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне. Он добавил, что это все может быть звеньями одной большой провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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