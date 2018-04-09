Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «прорабатывает» ответ на расширение антироссийского санкционного списка США. Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, уточнил, каким именно будет этот ответ.

«В санкционный список Минфина США вошли несколько крупных российских должностных лиц. В ответ Москва введет санкции против официальных лиц США, занимающих аналогичные позиции в их органах власти. Например, Вашингтон ввел санкции против председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константина Косачева, а мы введем санкции в отношении соответствующего лица, занимающегося международной политикой в Сенате. Если Вашингтон ввел меры против министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, то мы введем санкции против соответствующих лиц в правительстве США. И так далее. То есть ответ будет зеркальным», — объяснил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом Сергей Цеков отметил, что придумать симметричный ответ в отношении американских предпринимателей Москве будет сложнее.

«Значит, будут асимметричные ответы, не менее болезненные для них, чем те, что США ввели против российских граждан и компаний. Раньше Россия очень эффективно реагировала на то, что делали США и страны Евросоюза. И я уверен, что и сейчас будет найден достойный ответ. При этом, полагаю, Москва в который раз постарается донести, что санкционная политика ни к чему хорошему не приведет, что выбранный американцами и европейцами курс неправильный. Но я очень надеюсь, что Евросоюз в этот раз не присоединится к американским санкциям. В противном случае он будет выглядеть не как самостоятельная политическая единица, а контролируемая из-за океана», — отметил член комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор напомнил, что когда высылали российских дипломатов из США, Вашингтон заявлял, что в случае зеркального ответа России пойдет еще дальше.

«В настоящее время американское руководство выглядит не вполне адекватно. Неужели оно думает, что все их необоснованные антироссийские выпады останутся без ответа? На мой взгляд, власти США не могут объективно оценивать ситуацию. Им мешает их мания величия. Они считают, что им все позволено, а другим — ничего. Американцы привыкли к своей гегемонии, к своей имперской политике и надеются, что так и будет продолжаться. Но нашлись те, кто пытается поставить США на место. Это не только Россия, но и тот же Китай. Я думаю, что своей реакцией на расширение антироссийского санкционного списка мы остудим их пыл», — заявил Сергей Цеков.

Напомним, накануне представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва «прорабатывает» ответ на новые санкции США, отметив, что эта работа стала «традиционным» делом.

По словам Захаровой, Россия постоянно демонстрирует свое стремление вести конструктивный диалог с Западом, но Запад вводит все новые и новые санкции. Причем — не за что-то, а «в рамках общего курса давления» на Россию, писала «Газета.ru».

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сравнил расширение американского санкционного списка против России с «мелкими пакостями», которые можно встретить на коммунальной кухне.

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