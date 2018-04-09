Израиль должен объяснить причины удара по базе Т-4 в Сирии — Джабаров

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Москва, 9 апреля. В ближайшее время Россия по линии Минобороны и МИД должна запросить Израиль о причинах ракетного удара по военному аэродрому Т-4 в Сирии, заявил генерал ФСБ Владимир Джабаров, первый зампред международного комитета Совета Федерации.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что ракетный удар по базе ВВС Сирии в провинции Хомс был нанесен израильскими истребителями из воздушного пространства Ливана. Ранее страны Запада обвинили Дамаск в химической атаке на боевиков в городе Дума в Восточной Гуте — эта ситуация повторяет ракетный удар, произошедший почти ровно год назад, когда США обвинили Дамаск в химатаке в провинции Идлиб, после чего нанесли массированный ракетный удар по военной авиабазе «Шайрат».

«Нужно разбираться, что побудило Израиль на этот шаг, кто на него, возможно, давил. И было ли это решение самостоятельным», — заявил Джабаров в беседе с РИА Новости, отметив, что Россия, скорее всего, уже сделала такой запрос по линии Минобороны и МИД.

Джабаров отметил, что израильские военные могли использовать «какие-то свои разведданные», принимая решение о ракетном ударе — и должны объяснить свои действия перед международным сообществом.

«Если Израиль был спровоцирован США, то это плохо и подобный шаг Тель-Авива разрушает многое в наших отношениях с Израилем, — подчеркнул сенатор. — В любом случае, преждевременные выводы делать нельзя».

Напомним, после удара террористы в провинции Хомс попытались перерезать трассу, ведущую в Дейр эз-Зор. Как сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей на авиабазе Т-4, средства радиоэлектронной борьбы не сработали при атаке должным образом из-за внешнего подавления.

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