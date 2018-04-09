Бизнесмены, пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне», рассказали о своих проблемах

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Кемерово, 9 апреля. Бизнесмены, понесшие значительный ущерб при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», рассказали о проблемах, который их волнуют.

Как передает «Газета Кемерова», предприниматели, собственники и арендаторы ТРЦ «Зимняя вишня» сообщили о проблемах, волнующих их в настоящий момент. Главный вопрос связан с взысканием понесённого ущерба с собственника «Зимней вишни» Дениса Штенгелова, который на данный момент находится в Австралии.

«При этом его представители в России не выходят на контакты с мелкими собственниками, не говоря об арендаторах. И здесь необходима, по их мнению, юридическая поддержка официальных властей», — подчеркнули в пресс-службе Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Фонд помощи предпринимателям, пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» предлагает создать председатель совета Кемеровского областного регионального отделения «Деловой России» Анжелика Круталевич.

«Было решено, что работа с потерпевшими предпринимателями, которым предложено объединиться по группам, будет продолжена властью и деловыми объединениями Кузбасса», — подчеркнули в кузбасской ТПП.

Отметим, что среди бизнесменов есть матери-одиночки и единственные кормильцы в семье, которые брали крупные кредиты в банках для реализации бизнес-идей.

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