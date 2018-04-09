Сирия: удар Израиля по авиабазе T-4 был согласован с США — военный эксперт

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Ночной удар по авиабазе сирийских правительственных сил T-4, расположенной на аэродроме Тияс в провинции Хомс — это, фактически, «новое слово» в осуществляемой Западом политике поощрения терроризма, считают военные аналитики и эксперты. Подтверждением этого тезиса стало то, что сразу после удара по T-4 боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*1 (ИГ1, ИГИЛ)1 атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне в районе трассы Хомс—Дейр-эз-Зор. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, нападение ИГИЛ было отражено в районе населенного пункта Себаа-Биар. В ближайшие часы на связь выйдет корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в этом районе, который сообщит подробности.

Ночной обстрел Тифора и, без сомнения, связанная с ним атака ИГИЛ на позиции сирийских войск являются бесспорным доказательством тесной связи западных стран с террористическими группировками, действующими в Сирии, считает член ассоциации военных экспертов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Напомню амбициозные заявления [президента США Дональда] Трампа, что Соединенные Штаты уходят из Сирии, но его воинственные заявления последних суток и ночная атака на T4 ярко свидетельствуют об обратном, — заявил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню также, что Трамп амбициозно вместе с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном заявлял, что, мол, надо остановить «применение химического оружия» в Сирии, хотя в последние дни никакого химоружия там не применялось».

Эксперт напомнил, что Минобороны России категорически опровергает факт якобы «применения» химоружия в сирийском населенном пункте Дума, о чем сообщали западные СМИ. Именно после сообщений о якобы «химатаке» в Думе Трамп разразился угрозами в Twitter, заодно обвинив Россию и Иран в том, что они поддерживают главу Сирии Башара Асада. Говоря об Асаде, Трамп не стал стеснять себя в выражениях.

«При этом и Трамп, и его союзники по так называемой коалиции наверняка знают, что сирийским правительственным силам нет никакого смысла применять химическое орудие, тем более в Думе, — отметил Андрей Кошкин. — Уже практически договорено, что Думу готовы покинуть восемь тысяч боевиков, которые намерены забрать с собой еще сорок тысяч человек — членов своих семей. То есть, даже боевикам разговоры о якобы применении в Думе химоружия не нужны — ведь они как раз собрались оттуда уходить с помощью правительственных войск. Ну, а то, что Трамп позволяет себе называть Асада «животным», — это вообще новое слово в «дипломатическом протоколе». Это неприкрытое хамство ярко характеризует нескрываемую враждебность Вашингтона и его союзников по отношению к официальному Дамаску».

По словам военного эксперта, Трамп даже не скрывает, что все действия американского правительства и так называемой коалиции направлены на то, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию в Сирии, любой ценой сместить Асада и привести к власти в Дамаске проамериканское руководство.

«В этой ситуации удар по базе T-4 в Хомсе — это серьезный вызов. И весьма зловеще выглядит тот факт, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Пентагон открещивается от нападения, Франция тоже заявляет, что не имеет к этому отношения. За ударом явно стоит Израиль, самолеты которого были замечены минувшей ночью над провинцией Хомс. Однако трудно предположить, что, если это действительно был удар израильских ВВС, то он не был согласован с американцами. В любом случае ночная атака ясно говорит, что на Западе берут верх силы, заинтересованные в том, чтобы препятствовать сирийским правительственным войскам освобождать территорию страны от боевиков ИГИЛ и других террористических группировок», — — резюмировал Андрей Кошкин.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что удар по аэродрому T4 в Хомсе предположительно нанесли ВС США. Однако Белый дом вслед за Пентагоном опровергли причастность США к ночной атаке на сирийский аэродром.

В понедельник утром Минобороны России распространило заявление, в котором говорится, что авиаудар по аэродрому T4 в провинции Хомс нанес Израиль. Как сообщили в российском военном ведомстве, авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Сообщается, что цели достигли три ракеты, остальные пять были сбиты.

«Российские советники при атаке не пострадали», — сообщает Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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