«Зеркально и симметрично»: в Совфеде объяснили, как Россия обязана ответить на санкции США

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Москва, 9 апреля. Россия обязана ответить на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, поскольку без ответа американская линия на «сдерживание» России будет продолжаться до бесконечности. Россия, подчеркнул сенатор, никогда не согласится признать, что американская нация обладает исключительной монополией на управление миром — а значит, в текущих условиях РФ и США ждет «долгая и изнурительная история взаимного противостояния».

«Это целенаправленная, последовательная и рассчитанная на длительную перспективу линия на создание для России, возможно, больших трудностей и проблем, линия на сдерживание её как самостоятельного игрока на международной арене, — подчеркнул Косачев. — Действовать в этой ситуации России можно и нужно только одним образом — не спускать, реагировать в каждом таком случае».

В беседе с RT сенатор отметил, что ответные меры России должны каждый раз «демонстрировать нашим оппонентам и всему миру, что с Россией таким языком — языком ультиматумов, шантажа и угроз разговаривать невозможно и бессмысленно».

Косачев повторил слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила о необходимости «серьезной проработки» ответных мер на новые санкции Минфина США.

«Я уверен, что ответные меры должны быть и будут обязательно», — подвел итог Косачёв.

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