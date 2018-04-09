Жители Солсбери пожаловались на набежавших из-за «дела Скрипаля» крыс

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Лондон, 9 апреля. Британцы сообщили о резком увеличении крыс на месте оцепления в Солсбери, где произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля.

Жители Солсбери пожаловались на нашествие крыс в районе, где произошло отравление Скрипаля. Отмечается, что после инцидента правоохранительные органы оцепили место происшествия. Близлежащие кварталы закрыты не только для обычных британцев, но и для сотрудников различных служб, в частности тех, кто занимается борьбой с вредителями.

Из-за этого район прямо заполонили грызуны. Жертвой атаки крыс стал, в том числе, и паб «Милл», в котором Скрипаль и его дочь Юлия побывали незадолго до отравления, передает «Свободная пресса».

«Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть», — констатируют британские СМИ.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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