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Москва, 9 апреля. Политика Европейского союза и США по отношению к России вызывает критику не только от оппозиции, но и от представителей академической среды. Ученый Йероним Перович, который является руководителем Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете, отметил, что антироссийская политика со стороны Запада является бессмысленной.

По словам исследователя, Российская Федерация будет всегда отстаивать свои интересы, несмотря на то, кто является главой государства. Перович напомнил, что РФ и во времена монархии, и во времена Советского союза никогда не подчинялась Западу.

«Российская Федерация никогда не подчинится и никогда не станет частью западного общества с его ценностями», — подчеркнул Йероним Перович.

Ученый высказал мнение, что санкции, которые были введены против России, «привели к обратному эффекту». Россия не заинтересована «разрывать» связи С США и европейскими странами. Также настроен и Запад. Несмотря на санкции, дело Скрипаля «Северный поток-2» продолжит развиваться. Создание газопровода поддержали Германия и ряд других скандинавских стран.

«Потеряв реальный контроль над ситуацией, Вашингтон и его верный союзник Лондон начали настоящую истерику, обвиняя Россию в самых фантастических преступлениях и рисуя образ России как исчадия ада», — сообщает «Репортер».

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