Украинцы обрадовались полученным от Польши подержанным БМП

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Киев, 9 апреля. Украина получила первую партию польских «реконструированных» боевых машин пехоты. Поставкой двух сотен БМП-1АК лицензионного чехословацкого производства занималась польская компания Wtorplast. В настоящее время ВСУ уже начали тренировки с новой техникой.

БМП-1АК представляет «специальный вариант БМП», сделанный для украинских военных. Внешне она почти не отличима от советского варианта, идентично базовой советской версии и ее вооружение: техника оснащена 73-миллиметровой пушкой 2A28 «Гром» и 7,62-миллиметровым пулеметом. Разница между базовой версией и БМП-1AK - только в бортовом оборудовании.

В частности, «спецвариант» для ВСУ снабдили оптическими приборами ночного видения.

Напомним, именно из-за закупок польских БМП Минобороны Украины уличили в проведении мошеннических схем. Так, по данным агентства УНИАН, списанные машины полякам обошлись по цене металлолома (изначальная стоимость одной машины составляет порядка 20-25 тыс. евро), а Киев отстегнул за них по 205 тыс. долларов за штуку.

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