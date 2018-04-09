Не дождутся: Илюмжинов в резкой форме ответил ФИДЕ, потребовавшей его отставки

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Минск, 9 апреля. Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал немедленной отставки главы организации Кирсана Илюмжинова под предлогом «финансовых трудностей», которые возникли из-за нахождения Илюмжинова под американскими санкциями. Об этом говорится в понедельник на сайте федерации.

Финансовый руководитель ФИДЕ Адриан Сигель, выступая на заседании в белорусской столице, объявил, что к 30 апреля все счета организации будут блокированы, международные банковские учреждения отказываются иметь дело с федерацией.

«Это отрицательно отражается на репутации и подрывает доверие общества, поэтому президенту организации Илюмжинову следует срочно отказаться от своей должности», — заявил Сигель.

Отмечается, что за досрочную отставку главы ФИДЕ проголосовали 14 человек, один — против.

В свою очередь, Илюмжинов в резкой форме ответил совету организации, отметив, что не собирается уходить в отставку.

«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки», — подчеркнул он.

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