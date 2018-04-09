Не дождутся: Илюмжинов в резкой форме ответил ФИДЕ, потребовавшей его отставки
Минск, 9 апреля. Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал немедленной отставки главы организации Кирсана Илюмжинова под предлогом «финансовых трудностей», которые возникли из-за нахождения Илюмжинова под американскими санкциями. Об этом говорится в понедельник на сайте федерации.
Финансовый руководитель ФИДЕ Адриан Сигель, выступая на заседании в белорусской столице, объявил, что к 30 апреля все счета организации будут блокированы, международные банковские учреждения отказываются иметь дело с федерацией.
«Это отрицательно отражается на репутации и подрывает доверие общества, поэтому президенту организации Илюмжинову следует срочно отказаться от своей должности», — заявил Сигель.
Отмечается, что за досрочную отставку главы ФИДЕ проголосовали 14 человек, один — против.
В свою очередь, Илюмжинов в резкой форме ответил совету организации, отметив, что не собирается уходить в отставку.
«Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки», — подчеркнул он.