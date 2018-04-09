Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

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Киев, 9 апреля. Ведущие киевские эксперты обсудили больной для нынешних украинских властей вопрос — грозит ли Украине полная потеря газового транзита после ввода Россией в строй новых трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Аналитики сделали два вывода. Во-первых, какие-то транзитные «крохи» Киеву достанутся и после 2019-го, но такой объем прокачки будет убыточен для Украины. Во-вторых, боссам «Нафтогаза» надо срочно разрабатывать новую стратегию транзита и заключать пятилетний договор с «Газпромом» — иначе страна окончательно уйдет с энергетической карты Европы. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с интересом выслушал безрадостные прогнозы о газовых перспективах Украины.

В первую очередь эксперты отметили — то, как Украина сегодня противодействует российским проектам вроде «Северного потока-2», выглядит довольно странно. Она то на уровне парламента «запрещает» прокладку газопровода из России в Германию, то периодически обращается к европейским партнерам с просьбой всячески содействовать ее запрету. При этом эксперты подчеркнули: «если власти хотят, чтобы европартнеры отказались от чужого проекта, то пускай предлагают взамен что-то свое, как минимум равноценное».

«Но вместо этого Киев и «Нафтогаз» только постоянно судятся с «Газпромом», выставляя ему все новые иски. При этом практически ничего не вкладывают в реконструкцию собственной ГТС. И занимаются постоянной эскалацией конфликта на Востоке страны. Какой в итоге выбор мы предоставляем европейцам? Судя по комментариям в тамошней прессе, европейские лидеры и еврокомиссары уже изрядно устали мотаться то в Киев, то в Москву, чтобы разрешить очередные проблемы, возникающие между «Газпромом» и «Нафтогазом» — как правило, по инициативе последнего. Им гораздо проще снять эти проблемы с повестки дня, вложившись в «Северный поток — 2» и обеспечив себе энергонезависимость. А заодно — избавившись от целого ряда «проблемных» стран-транзитеров», — заявил украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

«Самая большая проблема Украины — в том, что мы не являемся участниками процесса прокладки новых трубопроводов, вроде «Северного потока — 2» или «Турецкого потока». В данном случае мы — только статисты, — говорит бывший главный пиарщик «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. — Самое печальное, что Украина не пытается стать субъектом процесса, она — объект. На нее постоянно воздействуют в своих интересах крупные геополитические игроки, мы постоянно находимся в фарватере чьих-то интересов. При этом Киев даже не пытается сформировать собственную повестку дня и выйти с ней на международный рынок. Именно поэтому наше влияние на тот же «Северный поток — 2» не больше, чем, допустим, влияние лунных циклов», — заключает эксперт.

При этом аналитики отмечают — противодействие «Северному потоку-2» обречено уже потому, что в проекте участвуют крупные компании как минимум десяти стран Евросоюза. При этом европейцы, «похлопывая Украину по плечу» и на словах приветствуя все новые ее демарши в отношении РФ, оперативно разрабатывают собственные инфраструктурные проекты.

Например, Словакия, охотно называющая себя «газовым партнером Киева», активно строит трубопровод Eastring, с одной стороны замыкающийся на будущий «Турецкий поток», а с другой — на австрийский газовый хаб в Баумгартене. В свою очередь, в Германии завершается работа по планированию наземных газопроводов большого диаметра, чего раньше в ФРГ никогда не было. Из этого украинские аналитики делают вывод — Германия, с расчетом на прокладку «Северного потока-2» (его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год), готовится стать полноценным газовым хабом Европы.

«Таким образом, Украина оказывается в компании стран, либо теряющих транзитные деньги от ввода «Северного потока — 2» (таких, как Польша), либо вообще не принимающих участия в энергетических делах Евросоюза — таких, как страны Прибалтики. И это — очень странная для нашей страны компания», — заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

«При продолжении нынешней политики в отношении «Газпрома» и России мы вскоре рискуем оказаться в такой же ситуации, в какой в 2014-м оказалась Болгария, — считает эксперт Валентин Землянский. — Тогда София уже готовилась стать газовым хабом на юге Европы, будучи одной из ключевых стран проекта «Южный поток». Но затем под давлением Брюсселя и Вашингтона, под разговоры о «верности политике евроатлантизма», болгары сами отказалась принять трубопровод из России — и потеряли гарантированные 400 млн евро в год только за транзит «голубого топлива». Правда, сейчас Болгария имеет шанс вернуться на энергетическую карту Европы — уже в рамках проекта «Турецкий поток». У Украины такого шанса может уже не быть», — говорит аналитик.

Также эксперты отметили еще два момента. Первый состоит в том, что транзитный договор «Нафтогаза» с «Газпромом» истекает в 2020-м году. И после этого Украине останется в лучшем случае лишь незначительный транзитный «ручеек» в Европу в виде 10-15 млрд кубометров газа.

Однако беда в том, что ГТС Украины сохраняет свою прибыльность для страны лишь при условии прокачки по ней не менее 60 млрд кубов «голубого топлива» в год. При меньшей загрузке украинская газотранспортная система становится убыточной.

То есть властям Украины в ближайшем будущем придется еще и «докладывать деньги» в транзитную инфраструктуру — вместо того, чтобы получать гарантированную прибыль, как сегодня. Отсюда вытекает второй момент — это грозит новым витком цен на газ для промышленности и простых украинцев, и так доведенных до предела нынешней дороговизной энергоресурсов. Что, с высокой вероятностью, обернется кризисом неплатежей и социальными бунтами.

«Вопрос поставок российского газа и сохранения масштабного газового транзита для Украины — это вопрос-заложник внешней политики, — констатирует Землянский. — В украинской политике давно уже наблюдается «когнитивный диссонанс» — с одной стороны, у нас на все лады склоняют «страну-агрессора», с другой — наращивают товарооборот с Россией, а также объемы газового транзита из РФ в Европу (в 2017-м он составил 93,5 млрд кубов). С одной стороны, Киев говорит об «аморальности» «Северного потока — 2», с другой — считает совершенно нормальным транзитировать российский газ по своей территории. Это говорит о полном отсутствии какой-либо стратегии в энергетической сфере, какого-либо видения развития страны в этом направлении. Но самое печальное — это отсутствие планов самопрезентации для Евросоюза, демонстрации своих конкурентных преимуществ. Все действия, которые сегодня совершает Киев, не в нашу пользу. Это и неурегулированность конфликта на Востоке страны, и неурегулированность важнейших экономических вопросов, острый конфликт с «Газпромом» и т.д. Конфликтный потенциал, накопленный как в отношениях с РФ, так и во внутренней политике, сегодня огромен. Наши внутренние проблемы — это наш главный враг на внешнеполитической арене при решении ключевых геополитических вопросов», — считает Землянский.

Аналитики резюмировали — чтобы избежать таких негативных сценариев, Киеву и руководству «Нафтогаза» необходимо как можно быстрее выходить на полноценные газовые переговоры с Россией. И совместно, путем многих компромиссов вырабатывать стратегию сохранения большей части газового транзита — ведь потребности Европы в «голубом топливе» будут только расти. В идеале — Украине надо подписать с Россией новый пятилетний план по транзиту газа после 2020-го. Однако нынешняя политическая обстановка в стране такова, что о подобном развитии событий не станет мечтать даже самый смелый оптимист.

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