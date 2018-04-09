Сирия: корреспондент ФАН сообщил подробности ракетной атаки на базу Т-4 в Хомсе

В закладки

Хомс, 9 апреля. Во время ракетной атаки на авиабазу Т-4 в Сирии были использованы средства радиоэлектронного подавления для блокирования работы зенитных систем. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, который в настоящее время находится на базе Т-4 и собирает информацию о нападении.

Как стало известно, развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы не отработали в полной мере. Источники на авиабазе Т-4 сообщили, что системы РЭБ столкнулись с подавляющим воздействием извне в начале атаки. В результате три ракеты смогли долететь до западной части аэродрома, еще пять удалось сбить. Источник внешнего воздействия пока не установлен.

Отметим, в Минобороны РФ сообщили о том, что нападение на Т-4 осуществили истребители ВВС Израиля, запустившие ракеты из воздушного пространства Ливана, не залетая на территорию Сирии.

Известно, что сразу же после ракетной атаки террористы "Исламского государства"1 (запрещено в России) совершили нападение на трассу Хомс - Дейр эз-Зор — подобные нападения происходили и ранее каждый раз, когда силы коалиции во главе с США атаковали сирийскую армию. В Минобороны подчеркнули, что при атаке на Т-4 не пострадали российские военные советники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.