Стала изгоем: пострадавшую работницу ТЦ «Зимняя вишня» хотели положить в психбольницу

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Кемерово, 9 апреля. Пострадавшая при крупном пожаре в Кемерово сотрудница торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», которой удалось спастись, рассказала некоторые подробности после трагедии.

По словам 23-летней Анастасии Семахиной, после трагедии она стала «изгоем, как и все выжившие». Она рассказала, что после пожара в медицинском учреждении ее «особо не лечили», добавив, что при выписке даже не дали больничный лист, сообщает «Московский комсомолец».

«Я поинтересовалась у врача, что делать, если станет плохо. Она ответила: «С чего тебе плохо станет?», и отправила меня домой», — вспоминает девушка.

Семахина отметила, что в какой-то момент ее состояние ухудшилось, поэтому она отправилась в поликлинику, где не оказалось свободных мест. По ее словам, из-за нехватки мест ей предложили лечь в стационар в психиатрическую лечебницу.

«Я ведь пришла к врачам с температурой, а они меня в психушку надумали упечь. В выписке у меня было указано: в случае чего отправлять в центр неврологии. Врачи подумали, что я двинутая на голову, вот и решили скинуть с себя ответственность», — цитирует Семахину «URA.RU».

Напомним, жертвами крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта стали 64 человека.

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