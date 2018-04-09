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В Киеве считают, что Россия может захватить Прибалтику за три часа
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    В Киеве считают, что Россия может захватить Прибалтику за три часа

    10:18  9 Апреля 2018
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    В Киеве считают, что Россия может захватить Прибалтику за три часа

    Киев, 9 апреля. России хватит 2–3 часов для возвращения в свой состав стран Балтии, НАТО не успеет прийти на помощь, заявил украинский политик Павел Жебривский.

    Как пишут украинские СМИ, он отметил, что с этим якобы связана их активная поддержка Украины. Жебривский уточнил, когда начался конфликт в Донбассе, страны Балтии – Латвия, Эстония и Литва – «встрепенулись» и показали особую активность. Жебривский отметил, что они якобы забили тревогу.

    Спикер напомнил, что эти государства являются членами Евросоюза и НАТО. Жебривский считает, что Россия – сильное государство. По его словам, при желании Россия могла бы завоевать Латвию или Литву за 2–3 часа, но не делает этого. Он также подчеркнул, что НАТО не успело бы прийти на помощь.

    В Киеве считают, что Россия может захватить Прибалтику за три часа

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    Автор: Анна Иванова
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    #украина #балтия
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