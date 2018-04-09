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    Эксперты напомнили лучшим режиссерам Голливуда об их худших фильмах

    10:29  9 Апреля 2018
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    Эксперты напомнили лучшим режиссерам Голливуда об их худших фильмах

    Лос-Анджелес, 9 апреля. Business Insider проанализировал оценки агрегатора рецензий Rotten Tomatoes и представил рейтинг худших фильмов, которые были сняты лучшими режиссерами Голливуда. В список попали 44 картины.

    Эксперты напомнили лучшим режиссерам Голливуда, что далеко не всех их работы получали признание общественности. Мастерам дела указали на худшие фильмы, которые они сняли во время своего творческого пути.

    Проанализировав данные Rotten Tomatoes, журналисты вычислили 44 провальные работы: они получили положительную оценку не менее 70%.

    Худшим оказался фильм Джона Синглтона «Погоня» 2011 года. Второе место в этом черном списке занимает «Сверхновая», представленная Френсисом Фордом Копполой в 2000 году. Тройку замыкает Квентин Тарантино с фильмом «Четыре комнаты» 1995 года.

    Квентин Тарантино

    На последнем месте среди худших фильмов лучших режиссеров расположился «Бьютифул» 2009 года, снятый Алехандро Гонсалесом Иньяритту. Также в список попали «Хороший год» Ридли Скотта, «Пляж» Дэнни Бойла, «Дюна» Дэвида Линча и «Капитан Крюк» Стивена Спилберга.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #фильмы #голливуд #тарантино #кополла
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