Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ
Москва, 9 апреля. Ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс нанесли ВВС Израиля, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство подчеркнуло, что российские советники при нападении на авиабазу ВВС Сирии не пострадали.
Как сообщили в Минобороны РФ, в нападении на сирийских военных участвовали два многоцелевых истребителя F-15 ВВС Израиля. Они нанесли ракетный удар по Т-4 из воздушного пространства Ливана, не пересекая границы Сирии.
«Западной части аэродрома достигли три ракеты. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — сообщили в Минобороны РФ.
В настоящее время на авиабазе Т-4 находится корреспондент Федерального агентства новостей. Он подтвердил информацию Минобороны о том, что ракетный удар по Т-4 был нанесен около 3.30 ночи.
Известно, что после удара скрывающиеся в пустыне боевые группы террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) совершили нападение на трассу, соединяющую Хомс и Дейр эз-Зор. Аналогичные нападения происходили регулярно в случае воздушных атак сил коалиции во главе с США на сирийских военных.
1 Организация запрещена на территории РФ.