Сирия: Минобороны РФ сообщило о девяти нарушениях перемирия в Латакии, Алеппо и Дамаске

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Москва, 9 апреля. Минобороны РФ заявило о девяти нарушениях режима прекращения огня в трех провинциях Сирии за минувшие сутки.

Как уточнили в военном ведомстве, четыре случая стрельбы были зафиксированы в Латакии, три - в Алеппо и два - в Дамаске. Турецкой частью представительства в свою очередь сообщила о двух нарушениях в Дамаске и одном в провинции Хама.

Обстановку в зонах деэскалации Минобороны РФ оценивает как стабильная, гуманитарные акции в течение дня Центром по примирению враждующих сторон не проводились.

Всего, как напомнили в министерстве, было проведено 1779 гуманитарных акций, в рамках которых сирийцы получили 2508,4 тонн помощи.

Рассказали в пресс-службе и об оказании медпомощи населению. Так, в течение суток она была оказана 191 жителю.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в течение суток не подписывались, таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к примирению, не изменилось и составляет 2 тыс. 499.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также осталось неизменным – 234.

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