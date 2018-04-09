Эксперты рассекретили новые свойства экранов для iPhone

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Москва, 9 апреля. Эксперты рассказали, какими новым функциями будут обладать следующие модели iPhone в ближайшее время. По словам специалистов, управлять новыми телефонами можно будет без прикосновения.

Как стало известно, у новых смартфонов могут добавиться новые возможности, которые позволят изменить систему пользования гаджетом. Отмечается, что пользователи смогут воспользоваться стилусом — небольшая ручка, с помощью которой можно касаться сенсорного экрана — на расстоянии двух сантиметров от монитора. Также эксперты ожидают, что в ближайшие годы телефон сможет распознавать пальцы владельца также на расстоянии.

Специалисты компании Bloomberg добавили, что новые модели iPhone будут с закругленными краями. Нововведение связано с изменением дизайна телефона, сообщает «ФедералПресс».

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