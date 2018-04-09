Российский экипаж рыболовецкого судна Tukula в Намибии просит помощи

В закладки

Москва, 9 апреля. Экипажу рыболовецкого судна Tukula в Намибии, на борту которого находятся 36 россиян, задерживают зарплату, общая задолженность которой составляет 200 тысяч долларов. Моряки просят помощи.

Как передает «DEITA.RU», 36 россиян из Владивостока, Калининграда, Краснодара и Крыма обратились в консульство в Намибии с просьбой о помощи: экипаж судна Tukula не получает зарплату, задолженность в настоящий момент составляет 200 тысяч долларов, на конец апреля сумма увеличится до 280 тысяч долларов. Отметим, что моряков из Приморья на рыболовецкое судно набирала компания «Доброфлот», в свою очередь, из Калининграда — «Балтмарко».

«У меня и у десяти членов экипажа закончился контракт, длительность контракта было 6 месяцев. В соответствии с контрактом компания должна купить нам билеты и оплатить расходы, связанные с убытием на родину. Но компания отказалась отправлять нас домой за их счет, аргументируя это тем, что у них нет денег», — сообщает в официальном обращении капитан судна Сергей Лебедев.

Он также отмечает, что компания прекратила выплату зарплаты с января 2018 года. Однако в соответствии с условиями договора, заработную плату должны были выплачивать каждый месяц. В теме обращение, которое направлено также в профсоюзы моряков, написано «Помогите. Tukula, Namibia».

Инспектор дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский подчеркивает, что данную проблему нужно решать через консула.

«Что касается получения заработной платы, то после заявления от экипажа, мы проверяем, кто истинный владелец судна, кто оператор, почему оно так долго стоит на рейде и не работает. В прошлом году, когда у нас была такая же ситуация в Намибии, мы предоставили экипажу юриста, который проверял всю документацию», — подчеркнул Петр Осичанский.

Он также отметил, что если «судно рыболовецкое, то вполне реально, что большинство договоров будут «липовыми», выплатить задолженность в таком случае будет очень сложно».

Сотрудники штаб-квартиры российского профессионального союза моряков, расположенного в Москве, сообщили, что в настоящее время специалисты рассматривают полученные документы и в ближайшее время начнут решать сложившуюся проблему.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.