«Меня просто поливают грязью»: экс-депутат Телепнев впервые рассказал о драке с DJ Smash в Перми

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Пермь 9 апреля. Экс-депутат Заксобрания Пермского края, президент краевой федерации MMA Александр Телепнев впервые прокомментировал инцидент с избиением Андрея Ширмана (DJ Smash) в Перми. Сам шоумен ранее заявил, что пострадал от рук Телепнева, однако тот уверяет, что Smash говорит неправду и просто пытается пропиариться за его счет.

По его словам, в пермский клуб «ДК» он вместе с спортивным директором краевой федерации MMA Сергеем Ванкевичем приехали около двух ночи: «заняли место у барной стойки и стали общаться». В клубе в это время выступал DJ Smash. Телепнев и Ванкевич сфотографировались с ним, «чему есть доказательства в виде снимка».

«После этого мы вернулись к бару, а через минут сорок я заметил драку в зале. Подошел я туда, когда драка закончилась. Там лежал DJ Smash, я помог ему подняться, он стал искать выпавшую из глаза линзу, а я вышел на улицу», — рассказал экс-депутат в интервью «Ура.ру».

После, вспоминает Телепнев, уже на улице он увидел прибывший полицейских, которым Ширман «стал показывать пальцем на компанию молодых людей».

«То, что я избил его, он тогда не говорил. А мы тем временем вернулись в помещение и пробыли там часов до четырех ночи», — заверил он, подчеркнув, что не понимает, почему Ширман сразу не сказал полиции о нем и не указал на него в тот момент. В связи с этим Телепнев уверен, что действия шоумена — это «чистой воды пиар».

«Вообще, я считаю, что добропорядочный гражданин не должен давать какие-либо комментарии по делу, пока идет следствие, пока не установлена чья-то вина. А меня просто поливают грязью», — заключил он.

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