СКР проверит видео с избивающей младенцев в новосибирской больнице медсестрой

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Новосибирск, 9 апреля. Следственный комитет России по Новосибирской области инициировал проверку из-за появившегося в Сети видео, на котором запечатлено, как медсестра швыряет ребенка-отказника в одной из новосибирских больниц. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что следователи уже начали проверку по данному факту, сообщает «URA.RU».

«Следователями Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в СМИ, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-«отказниками» в одной из больниц города Новосибирска», — передает «ФедералПресс» слова представителя ведомства.

Напомним, поводом для вмешательства сотрудников правоохранительных органов стало видео, на котором запечатлено, как сотрудница медицинского учреждения избила ребенка в Детской городской клинической больнице в Новосибирске, пишет «Свободная пресса».

Как передает телеканал «360», ребенок начал кашлять, а медсестра вместо того, чтобы сделать ему электрокардиографию, начала швырять младенца.

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