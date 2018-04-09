Пушков заявил об угрозе нового Карибского кризиса в Сирии

В закладки

Москва, 9 апреля. В Сирии существует риск возникновения нового Карибского кризиса, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Американский профессор, специализирующийся на России, накануне, 8 апреля, отметил, что отношения Вашингтона и Москвы в настоящее время находятся в наибольшей опасности со времен Карибского кризиса.

Российский сенатор в свою очередь указал основную точку, где проявляются разногласия сторон.

«Сирия — наиболее вероятное, но не единственное место, где может возникнуть новый Карибский кризис, — констатировал Пушков на своей странице в Twitter. — Избежать этого — главная задача сегодня».

Сирия - наиболее вероятное, но не единственное место, где может возникнуть новый Карибский кризис. Избежать этого - главная задача сегодня. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2018

Напомним, Россия по просьбе властей Сирии проводила антитеррористическую операцию в САР, которая была завершена в конце прошлого года. Международная коалиция под руководством США начала бомбить территорию Сирии, не получив согласия Дамаска. Неоднократно также всплывали факты поддержки незаконных вооруженных формирований в стране со стороны Вашингтона.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.