Сирия сегодня: боевики ИГИЛ пытались перейти в наступление после обстрела сирийской авиабазы

В закладки

Сирия, 9 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство1» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) осуществили нападение после обстрела сирийской авиабазы. Соединенные Штаты отрицают свою причастность к обстрелу авиабазы Т-4. СМИ утверждают, что израильский самолет находился в небе во время атаки на сирийскую базу. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

В США и Франции отрицают

Военное ведомство Соединенных Штатов утверждает, что в настоящий момент не осуществляет никаких авиаударов по территории Сирийской Арабской Республике (САР).

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — говорится в тексте заявления военного ведомства.

Кроме того, по данным СМИ, США не проводят в настоящий момент военных операций против официального Дамаска.

В свою очередь Франция также сообщает, что не наносила авиационные удары по сирийской инфраструктуре. Об этом заявил представитель генштаба французской армии Патрик Штайгер.

«Это были не мы», — заявил он.

Как сообщает корреспондент ФАН в Сирии, авиабаза Сирийской арабской армии (САА) Т-4 на востоке провинции Хомс была атакована ракетами. Ракеты были запущены со стороны Средиземного моря. Первые разрывы наблюдались в 3:30. В результате обстрела авиапарк не получил серьезного урона, погибло двое иранцев, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

По последним данным Минобороны РФ, нападение на авиабазу Т-4 было проведено двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Находясь в воздушном пространстве Ливана, самолеты выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому, пять из которых были сбиты подразделениями сирийской ПВО. Тем не менее, три ракеты достигли цели, разорвавшись в западной части авиабазы.

Наступление ИГИЛ1

Боевики «Исламского государства» предприняли попытку наступления в ряде районов провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

«Вслед за атакой авиабазы Т-4 были зафиксированы попытки ИГ1 продвинуться в направлении расположенных в пустыне (двух, — Прим. ФАН) районов», — рассказал корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.

Это в очередной раз доказывает тесную связь западных стран с террористическим группировками, в том числе с «Исламским государством».

Израильский истребитель

Кроме того, как утверждает «Аль-Маядин», израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4.

«Во время бомбардировки авиабазы Т-4 в Хомсе в небе находился израильский разведывательный самолет», — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.