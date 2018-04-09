Украинские силовики обстреляли три села в ДНР

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Донецк, 9 апреля. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Отмечается, что ВСУ вели огонь по направлению Широкино — Саханка. Всего было выпущено 16 мин калибром 82 миллиметров и четыре гранаты из СПГ. По направлению Водяное — Ленинское выпущено 11 мин калибра 120 миллиметров. Якубов также уточнил, что украинские военные утром в понедельник обстреляли северный пригород Донецка — село Спартак в районе аэропорта Донецка.

Применялись гранатометы и стрелковое оружие. Напомним, с 30 марта на линии разграничения введен новый режим прекращения огня.

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