Растущая военная мощь России напугала генсека НАТО

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Вашингтон, 9 апреля. Россия совершенствует ядерное оружие, поэтому Североатлантический альянс должен усилить ядерное сдерживание. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в рамках визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).

По словам главы StratCom Джона Хайтена, это был первый визит генсека НАТО в штаб командования за последние 54 года.

Столтенберг отметил «важность StratCom для безопасности всех государств альянса». Кроме того, он заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».

«После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но на сегодняшний день мы видим, что оно на самом деле стало более важным», — считает он.

Помимо этого, генсек военного блока сообщил о потребности поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне по причине растущей мощи России.

«Старые ядерные державы, в том числе речь идет о России, модернизируют ядерные возможности и в этой связи нужно, чтобы альянс сохранил надежные и сильные возможности сдерживания и, естественно, ядерные силы являются неотделимой частью надежного сдерживания для всех союзников», — резюмировал Столтенберг.

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