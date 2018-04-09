Создана фотоматрица, способная вырабатывать себе энергию из солнечного света

В закладки

Вашингтон, 9 апреля. Группа инженеров под руководством Ый Сик Юна из Мичиганского университета создала фотосенсор, который может вырабатывать энергию при съемке.

Он может одновременно вырабатывать энергию из солнечного света и вести съемку с частотой до 15 кадров в секунду. Как пишут западные СМИ, основой изобретения американских ученых является созданная физиками система, во всех пикселях которой установлены два диода.

Верхний диод, собрав часть носителей заряда, использует их в качестве сигнала для создания изображения. Нижний диод забирает оставшиеся носители, которые необходимы для выработки энергии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.