Трамп и Макрон обменялись данными по предполагаемой химатаке в сирийской Думе

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Париж, 9 апреля. В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили химическую атаку, якобы произошедшую в субботу в сирийском городе Дума, расположенном на территории Восточной Гуты. Как сообщает официальное коммюнике Елисейского дворца, главы западных стран договорились о том, что правительство президента Сирии Башара Асада должно быть «привлечено к ответственности за постоянные нарушения прав человека».

«Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия», — указано в сообщении пресс-службы президента Франции.

Лидеры Франции и Америки договорились о том, чтобы подготовить совместный ответ на предполагаемое использование химического оружия.

Между тем в Минобороны России назвали сообщения о химатаке в Думе «информационным вбросом», подчеркнув, что готовы направить в город российских специалистов по радиационной, химической и биологической защите для немедленного сбора химических данных на месте предполагаемого происшествия.

Напомним, город Дума остался последним крупным районом, который контролируют боевики в Восточной Гуте. Переговоры о мирной сдаче города были внезапно прерваны боевиками, после чего произошло предполагаемое нападение с использованием химоружия.

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