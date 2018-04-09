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    Эксперты назвали цель хакерской атаки на оборудование Cisco

    9:36  9 Апреля 2018
    1137

    Эксперты назвали цель хакерской атаки на оборудование Cisco

    Москва, 9 апреля. Эксперты российской IT-фирмы Solar Security считают, что крупная хакерская атака на сетевое оборудование Cisco была нацелена на объекты критической информационной инфраструктуры России.

    Отмечается, что для таких атак, как, например, WannaCry или Bad Rabbit, характерна многочисленность и ненаправленность действий хакеров.

    В конкретном случае наблюдается значительно отличие: киберпреступники явно прикладывали больше усилий именно для поражения важных объектов КИИ, что свидетельствует о нацеленности атаки, отмечают в компании.

    Программисты определили, что интенсивность атаки возрастала в 20-30 раз в том случае, если она была направлена на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

    Кибератака на русскоязычный сегмент Сети была зафиксирована вечером 6 апреля. В ряде государств также сообщили о проблемах в работе социальной сети Twitter.

    Позднее Cisco подтвердила атаки на свое сетевое оборудование. Хакеры использовали незащищенность в программе Smart Install Client.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #хакеры #атака #cisco
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