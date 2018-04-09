Эксперты назвали цель хакерской атаки на оборудование Cisco

В закладки

Москва, 9 апреля. Эксперты российской IT-фирмы Solar Security считают, что крупная хакерская атака на сетевое оборудование Cisco была нацелена на объекты критической информационной инфраструктуры России.

Отмечается, что для таких атак, как, например, WannaCry или Bad Rabbit, характерна многочисленность и ненаправленность действий хакеров.

В конкретном случае наблюдается значительно отличие: киберпреступники явно прикладывали больше усилий именно для поражения важных объектов КИИ, что свидетельствует о нацеленности атаки, отмечают в компании.

Программисты определили, что интенсивность атаки возрастала в 20-30 раз в том случае, если она была направлена на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

Кибератака на русскоязычный сегмент Сети была зафиксирована вечером 6 апреля. В ряде государств также сообщили о проблемах в работе социальной сети Twitter.

Позднее Cisco подтвердила атаки на свое сетевое оборудование. Хакеры использовали незащищенность в программе Smart Install Client.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.