Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
Запад в Сирии планирует военную агрессию по образцу войн в Югославии и Ираке — эксперт об ударе по авиабазе Т-4
Политика
Слуцкий рассказал, кому выгодна атака по аэродрому Т-4 в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Запад в Сирии планирует военную агрессию по образцу войн в Югославии и Ираке — эксперт об ударе по авиабазе Т-4

    10:25  9 Апреля 2018
    40

    сирия

    Атаковавшие сирийскую авиабазу Т-4 в провинции Хомс ракеты были запущены со стороны Средиземного моря, сообщает телеканал Al Mayadeen. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Сообщается, что ракеты были запущены со стороны Средиземного моря, они пролетели через воздушное пространство Ливана в районе Кисерван. Первые разрывы наблюдались в 3:30.

    По информации корреспондента ФАН с места событий, сирийские системы ПВО сбили часть ракет, однако несколько все же долетели до авиабазы в результате радиоэлектронного подавления. В результате обстрела авиапарк не получил серьезного урона, погибло двое бойцов проправительственного иранского ополчения, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

    Как сообщили сегодня утром в Минобороны РФ, нападение на авиабазу Т-4 было совершено двумя израильскими истребителями F-15. По данным военного ведомства, самолеты выпустили восемь управляемых ракет, но пять из них были сбиты, прежде чем достигли цели. Остальные три ракеты достигли западной части аэродрома.

    сирия

    В свою очередь Соединенные Штаты заявили, что не имеют никакого отношения к ракетному удару.

    «В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Пентагона.

    Отметим, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) после обстрела сирийской авиабазы осуществили нападение из пустыни на трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Как обычно, западные страны делом показывают свою тесную связь с остатками ИГИЛ1 и других террористических группировок в Сирии. 

    Обострение обстановки

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что обстановка вокруг Сирии сейчас обострилась, и множество сторон сейчас пытается решить свои задачи откровенно террористическими методами, которые в иных условиях применять бы не стали. Сейчас таким методом Запада стала массированная ракетная атака, проведенная в условиях полной анонимности.

    «В первую очередь это касается провокации в Восточной Гуте с мнимым применением сирийской армией химического оружия. Она сделана настолько открыто и нагло, что очевидно: ее авторы ничуть не заботились о правдоподобности, зная, что соответствующие решения, поводом к которым эта провокация должна стать, уже приняты. Судя по заявлениям западных лидеров, нет никаких сомнений, что Запад в Сирии планирует военную агрессию по образцу войн в Югославии и Ираке, и единственное, что их останавливает — наличие российского контингента в Сирии, препятствующего развязыванию катастрофической по последствиям войны», — пояснил Сергей Простаков.

    сирия

    По словам эксперта, удар по авиабазе Т-4 в этих условиях может иметь далеко идущие последствия, и не только во взаимоотношениях России и Запада. Есть еще одна линия противостояния в Сирии, которая носит не менее напряженный характер — это конфликт между Израилем и Ираном, который пока ведется «чужими руками», но не менее опасен из-за серьезного арсенала обеих стран. Уже были случаи, когда израильские ВВС наносили удары по базе Т-4, которую используют иранские контингенты, размещенные в Сирии, а также по другим иранским военным объектам. Израильские власти считают и Иран, и Сирию, и воюющее в Ливане и Сирии проиранское движение «Хезболла» самыми опасными противниками в регионе. Поэтому любые удары по ним со стороны Израиля не являются неожиданными.

    «Но при той степени, до которой разгорелся конфликт держав на Ближнем Востоке, удар любой из сторон по сирийской территории выглядит провокационным и безответственным. Если он был проведен Израилем, то по сложившейся практике его власти могут совсем не комментировать происходящее. В сложной ситуации остается надеяться на миротворческую роль России и ее контингент, способный, как показала практика, достойно ответить на большинство угроз мирному процессу», — резюмировал Сергей Простаков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #иг #игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: корреспондент ФАН сообщил подробности ракетной атаки на базу Т-4 в Хомсе

      10:31 9 Апреля 2018 38
      Читать
      8:01
      Сегодня

      Глава облсовета в Кемерово Синицын досрочно подал в отставку в пользу Тулеева
      7:37
      Сегодня

      Володин рассказал о вкладе России и Ирана в урегулирование конфликта в Сирии
      7:10
      Сегодня

      Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США
      7:05
      Сегодня

      Сирия: боевики ИГ атаковали позиции армии Асада после удара по аэродрому Т-4
      5:27
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 т. гумпомощи

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7002

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      950

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      18897

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      815

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4040
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      1077
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      20820
      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      6:58   9 Апреля 2018
      4468
      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      5:58   9 Апреля 2018
      11545