Запад в Сирии планирует военную агрессию по образцу войн в Югославии и Ираке — эксперт об ударе по авиабазе Т-4

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Атаковавшие сирийскую авиабазу Т-4 в провинции Хомс ракеты были запущены со стороны Средиземного моря, сообщает телеканал Al Mayadeen. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что ракеты были запущены со стороны Средиземного моря, они пролетели через воздушное пространство Ливана в районе Кисерван. Первые разрывы наблюдались в 3:30.

По информации корреспондента ФАН с места событий, сирийские системы ПВО сбили часть ракет, однако несколько все же долетели до авиабазы в результате радиоэлектронного подавления. В результате обстрела авиапарк не получил серьезного урона, погибло двое бойцов проправительственного иранского ополчения, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили сегодня утром в Минобороны РФ, нападение на авиабазу Т-4 было совершено двумя израильскими истребителями F-15. По данным военного ведомства, самолеты выпустили восемь управляемых ракет, но пять из них были сбиты, прежде чем достигли цели. Остальные три ракеты достигли западной части аэродрома.

В свою очередь Соединенные Штаты заявили, что не имеют никакого отношения к ракетному удару.

«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении Пентагона.

Отметим, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) после обстрела сирийской авиабазы осуществили нападение из пустыни на трассу Хомс-Дейр-эз-Зор. Как обычно, западные страны делом показывают свою тесную связь с остатками ИГИЛ1 и других террористических группировок в Сирии.

Обострение обстановки

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что обстановка вокруг Сирии сейчас обострилась, и множество сторон сейчас пытается решить свои задачи откровенно террористическими методами, которые в иных условиях применять бы не стали. Сейчас таким методом Запада стала массированная ракетная атака, проведенная в условиях полной анонимности.

«В первую очередь это касается провокации в Восточной Гуте с мнимым применением сирийской армией химического оружия. Она сделана настолько открыто и нагло, что очевидно: ее авторы ничуть не заботились о правдоподобности, зная, что соответствующие решения, поводом к которым эта провокация должна стать, уже приняты. Судя по заявлениям западных лидеров, нет никаких сомнений, что Запад в Сирии планирует военную агрессию по образцу войн в Югославии и Ираке, и единственное, что их останавливает — наличие российского контингента в Сирии, препятствующего развязыванию катастрофической по последствиям войны», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, удар по авиабазе Т-4 в этих условиях может иметь далеко идущие последствия, и не только во взаимоотношениях России и Запада. Есть еще одна линия противостояния в Сирии, которая носит не менее напряженный характер — это конфликт между Израилем и Ираном, который пока ведется «чужими руками», но не менее опасен из-за серьезного арсенала обеих стран. Уже были случаи, когда израильские ВВС наносили удары по базе Т-4, которую используют иранские контингенты, размещенные в Сирии, а также по другим иранским военным объектам. Израильские власти считают и Иран, и Сирию, и воюющее в Ливане и Сирии проиранское движение «Хезболла» самыми опасными противниками в регионе. Поэтому любые удары по ним со стороны Израиля не являются неожиданными.

«Но при той степени, до которой разгорелся конфликт держав на Ближнем Востоке, удар любой из сторон по сирийской территории выглядит провокационным и безответственным. Если он был проведен Израилем, то по сложившейся практике его власти могут совсем не комментировать происходящее. В сложной ситуации остается надеяться на миротворческую роль России и ее контингент, способный, как показала практика, достойно ответить на большинство угроз мирному процессу», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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