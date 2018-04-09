«Будут гибнуть за металл»: санкции США против «РусАла» подрежут крылья авиапрому ЕС

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Москва, 9 апреля. Введение США нового пакета санкций, в частности, против российской компании «РусАл» обернулись резким ростом цен к на алюминий, что ставит под серьезный удар экономику ЕС, в частности, может запросто «подрезать» крылья европейскому авиапрому. Для экономики Европы эти ценовые перепады — крайне отрицательный момент, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Отметим, что «РусАл» является лидером мировой алюминиевой отрасли. Сегодня его представители компании призвали акционеров и потенциальных инвесторов к особой осторожности при работе с ценными бумагами компании. Глава компании Олег Дерипаска заявил, что проанализирует введение санкций против «РусАла» после Пасхи.

Так, согласно данным торгов, в понедельник после 08.00 мск цена на алюминий на LME обновила свой максимум с 22 марта этого года, подскочив до 2082 долларов за тонну. Причина роста цен на контракты кроется в опасениях из-за санкций против российской компании «РусАл», которые могут повлечь нарушения нормальных поставок металла на мировой рынок.

Отметим, что до введения американских санкций алюминий, наоборот, падал в цене из-за введения со стороны опять же США пошлин на его импорт. Лондонская биржа заверила, что торги алюминием, произведенным «РусАлом», пока не запретят. По словам Беляева, санкции, провоцирующие ценовые скачки оказывают серьезное влияние на экономику стран ЕС. Эксперт напомнил о широком применении алюминия во многих отраслях промышленности: это не только авиастроение, но и пищевая промышленность.

«Соответственно, повышение цен на этот металл лихорадит экономики, делает их — что самое главное — непредсказуемыми», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня». Беляев отметил, что европейская экономика и без того находится в преддепрессивном состоянии, а волатильность создает проблемы бизнесу и подрывает ее еще больше.

Напомним, под новые санкции США попали 38 российских бизнесменов, политиков и компаний. В частности, в список попали глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «РусАла» Олег Дерипаска, а также председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

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