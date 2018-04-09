НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт

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Российская Федерация модернизирует ядерное оружие, поэтому Североатлантическому альянсу необходимо усилить ядерное сдерживание,заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отметил председатель StratCom Джон Хайтен во время приема Столтенберга, это был первый визит главы Североатлантического альянса в штаб командования за последние 54 года. Генеральный секретарь отметил «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО». Кроме того, Столтенберг заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».

«После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», — сказал он.

Более того, генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи Российской Федерации.

«Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности, и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранила надежные и сильные возможности сдерживания, и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников», — сообщил Столтенберг.

Новая реальность

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН подчеркнул, что НАТО не только верит, но и знает о том, что заявления Владимира Путина о новых видах вооружения России — это новая реальность. Вот с этой реальностью они и пытаются свыкнуться. Разными методами.

«Уверен, что обострение в Сирии они пытаются использовать, в том числе и для того, чтобы проверить не только наши возможности, но и нашу решимость. Пытаются передвинуть границы риска ближе к вооруженному столкновению, вызвать ответный огонь и оценить его масштабы. Сейчас в Сирии делается военно-политическая мировая политика на многие годы вперед. Мы будем действовать аккуратно, возможно, применим решения, которых от нас не ожидают вовсе. Потому что нельзя откликаться на провокации в том русле, к которому нас подталкивают. США и НАТО не хотят прямого вооруженного конфликта: они хотят вынудить нас ошибаться. Например, вынудить раскрыть свои возможности или вывести на демонстрацию нашей «агрессии». То, что они делают, — это стратегия провокаций», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Запад хочет военную оборонную мощь РФ превратить в иллюстрацию «ужаса, который грозит миру со стороны России». Опасность этой ситуации заключается в том, что США могут перейти за грань, и тогда применение наших вооружений будет обосновано и печально для США.

«Все эти риски они осознают, и поэтому делают такие откровенно испуганные заявления наподобие тому, которые делает Столтенберг. Они решили, что достичь технологического паритета с Россией — это долго и дорого, а потому надо действовать по-другому: так, как это происходит в Сирии. Компрометация России по химии, плюс вытягивание нас на ошибки, цель — изоляция», — резюмировал Игорь Рябов.

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