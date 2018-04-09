Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт
Политика
Слуцкий рассказал, кому выгодна атака по аэродрому Т-4 в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт

    10:40  9 Апреля 2018
    47

    НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт

    Российская Федерация модернизирует ядерное оружие, поэтому Североатлантическому альянсу необходимо усилить ядерное сдерживание,заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как отметил председатель StratCom Джон Хайтен во время приема Столтенберга, это был первый визит главы Североатлантического альянса в штаб командования за последние 54 года. Генеральный секретарь отметил «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО». Кроме того, Столтенберг заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».

    «После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», — сказал он.

    НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт

    Более того, генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи Российской Федерации.

    «Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности, и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранила надежные и сильные возможности сдерживания, и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников», — сообщил Столтенберг.

    Новая реальность

    Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН подчеркнул, что НАТО не только верит, но и знает о том, что заявления Владимира Путина о новых видах вооружения России — это новая реальность. Вот с этой реальностью они и пытаются свыкнуться. Разными методами.

    «Уверен, что обострение в Сирии они пытаются использовать, в том числе и для того, чтобы проверить не только наши возможности, но и нашу решимость. Пытаются передвинуть границы риска ближе к вооруженному столкновению, вызвать ответный огонь и оценить его масштабы. Сейчас в Сирии делается военно-политическая мировая политика на многие годы вперед. Мы будем действовать аккуратно, возможно, применим решения, которых от нас не ожидают вовсе. Потому что нельзя откликаться на провокации в том русле, к которому нас подталкивают. США и НАТО не хотят прямого вооруженного конфликта: они хотят вынудить нас ошибаться. Например, вынудить раскрыть свои возможности или вывести на демонстрацию нашей «агрессии». То, что они делают, —  это стратегия провокаций», — пояснил Игорь Рябов.

    НАТО хочет вызвать ответный огонь России и оценить его масштабы — эксперт

    По словам эксперта, Запад хочет военную оборонную мощь РФ превратить в иллюстрацию «ужаса, который грозит миру со стороны России». Опасность этой ситуации заключается в том, что США могут перейти за грань, и тогда применение наших вооружений будет обосновано и печально для США.

    «Все эти риски они осознают, и поэтому делают такие откровенно испуганные заявления наподобие тому, которые делает Столтенберг. Они решили, что достичь технологического паритета с Россией — это долго и дорого, а потому надо действовать по-другому: так, как это происходит в Сирии. Компрометация России по химии, плюс вытягивание нас на ошибки, цель — изоляция», — резюмировал Игорь Рябов.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #нато
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: корреспондент ФАН сообщил подробности ракетной атаки на базу Т-4 в Хомсе

      10:31 9 Апреля 2018 38
      Читать
      8:01
      Сегодня

      Глава облсовета в Кемерово Синицын досрочно подал в отставку в пользу Тулеева
      7:37
      Сегодня

      Володин рассказал о вкладе России и Ирана в урегулирование конфликта в Сирии
      7:10
      Сегодня

      Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США
      7:05
      Сегодня

      Сирия: боевики ИГ атаковали позиции армии Асада после удара по аэродрому Т-4
      5:27
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 т. гумпомощи

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7016

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      950

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      18930

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      815

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4040
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      1077
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      20820
      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      6:58   9 Апреля 2018
      4468
      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      5:58   9 Апреля 2018
      11545