Ученые из Аризоны представили новый способ игрового обучения

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Темпе, штат Аризона, 9 апреля. Созданный при поддержке NASA и Национального научного фонда США онлайн-курс «Обитаемые миры» (HabWorlds) был успешно принят в Университете штата Аризона в качестве нового способа обучения студентов, который позволяет осуществлять виртуальное моделирование и виртуальные путешествия для обучения студентов целому набору естественных наук, имеющих отношение к планетологии и исследованию жизни за пределами Земли.

Изучая то, как возникают планетные системы и формируются планеты, как на них возникают те или иные условия и как они потом влияют на формирование жизни на виртуальных обитаемых мирах, студенты в интерактивной и игровой форме получают сведения по астрономии, физике, химии, геологии и биологии. С 2011 года курс HabWorlds освоили более 5000 студентов в Аризоне.

Курс был реализован на специальной платформе Smart Sparrow, которая позволяет получить доступ к данным об обучении и успеваемости студента на протяжении всего периода изучения курса, сообщает Planet Today. Данные платформы позволяют преподавателям постоянно корректировать содержимое курса для каждого студента в зависимости от его успеваемости.

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