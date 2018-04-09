YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

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Вашингтон, 9 апреля. Правозащитные организации обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста.

Как передает телеканал CNN, около 20 правозащитных организаций подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США с просьбой расследовать предполагаемое нарушение закона о защите конфиденциальности детей в Сети. Согласно закону, компании обязаны уведомлять родителей детей до 13 лет о намерении собрать информацию о несовершеннолетнем, и получить от них согласие.

По мнению правозащитников, компания нарушила права более 23 миллионов детей за несколько лет. Напомним, согласно правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет. Однако, на практике ребенок может обойти это правило, поставив при создании аккаунта галочку, что ему больше 13 лет.

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