Ирак: силовики отразили атаку террористов-смертников в провинции Анбар, есть жертвы

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Багдад, 9 апреля. Иракская армия сорвала скоординированную атаку террористов-смертников запрещенного в России «Исламского государства»1 на город Хадита в провинции Анбар.

Как сообщает телеканал Al Sumaria, в нападении в Хадите участвовали четыре смертника ИГ1. До этого в той же провинции Анбар два боевика атаковали штаб-квартиру одной из иракских партий, погибли трое охранников.

Точное количество пострадавших и раненых в результате нападения не раскрывается.

Иракские силовики проводят в Анбаре и других провинциях страны масштабную операцию по выявлению и зачистке «спящих ячеек» террористов «Исламского государства».

Ранее «Газета.ru» писала о переговорах премьер-министра Ирака Хайдера Абади с американским президентом Дональдом Трампом: одной из тем переговоров стала борьба с остатками ИГ на иракской земле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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