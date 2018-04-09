Масштабная проверка войск с учетом внедрения боевого опыта в Сирии началась в ЦВО

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Москва, 9 апреля. Крупномасштабная проверка войск с учетом внедрения сирийского опыта стартовала в понедельник в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Внедрение сирийского боевого опыта в занятия по боевой подготовке будет лежать в основе масштабной контрольной проверки войск Центрального военного округа, стартовавшей сегодня», — следует из сообщения.

Отмечается, что учения состоятся на военных полигонах и в пунктах дислокации войск округа в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Таджикистане и Киргизии.

Планируется, что в ходе мероприятий военные выполнят учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, а также сдадут ряд нормативов.

По словам командующего войсками ЦВО Александра Лапина, опыт боевых операций, полученный в Сирийской Арабской Республике, будет применен в подготовке войск и органов военного управления округа.

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