Лесли и Рыбку в Таиланде могут судить за производство непристойного видео

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Бангкок, 9 апреля. Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, и Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, а также других фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортной Паттайе могут судить за производство и распространение непристойного видеоконтента в Сети.

Об этом рассказал таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха. Как пишет РИА Новости, он выяснил, что в делах по новым обвинениям фигурируют фигурируют видео- и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления. Отмечается, что эти материалы были размещены в Интернете.

Как объяснил адвокат, это уже попадает под закон о компьютерных преступлениях Таиланда. Он уточнил, что наказание за такие преступления – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции.

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