В ФНС подсчитали, сколько россияне сэкономили за счет налоговых вычетов в 2017 году

В закладки

Москва, 9 апреля. Граждане Российской Федерации сэкономили на налогах 182 млрд рублей в минувшем году за счет вычетов на покупку квартир и социальные нужды. Об этом сообщил источник в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отмечается, что за налоговым вычетом в минувшем году обратились 7,2 млн российских граждан, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишут «Известия».

Сообщается, что при этом россияне предъявили денежных расходов за 2016 год на 1,406 трлн рублей.

Практически в 93% случаев граждане страны претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный.

По словам специалистов, увеличение популярности вычетов связано с повышением финансовой грамотности граждан, а также развитием информационных сервисов, которые позволяют обратиться в налоговую службу, сидя дома за компьютером.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.