Китай намерен жестко контролировать экспорт в в КНДР товаров «двойного назначения»

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Пекин, 9 апреля. Китай в рамках выполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН ужесточил контроль над экспортом в КНДР товаров и технологий, которые могут применяться для производства оружия.

Об этом в воскресенье вечером сообщило Минкоммерции Китая. Отмечается, что в Северную Корею прекращают экспортировать товары «двойного назначения». Также прекращен экспорт технологий, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения и средств его транспортировки. Как добавили в Китае, меры приняты согласно резолюции Совбеза ООН 2375.

Как пишет «Газета.ru», запрет вступает в силу с момента опубликования заявления.

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