Врачи прооперировали пострадавших в ДТП с поездом в Крыму

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Симферополь, 9 апреля. Крымские врачи прооперировали трех пострадавших в серьезном ДТП в Крыму с участием поезда и маршрутного автобуса. Одного из них перевели в отделение травматологии в больнице Красноперекопска.

Напомним, в воскресенье под крымским Армянском пригородный поезд протаранил маршрутный автобус, по каким-то причинам оказавшийся на переезде. Пять человек погибли, трое были госпитализированы с серьезными травмами.

«Двое находящихся в реанимации (мужчина и женщина, пострадавшие в ДТП) прооперированы, их состояние стабильно тяжелое», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Крыма.

Третий пострадавший в состоянии средней тяжести переведен в отделение травматологии после операции.

Между тем стала известна предположительная причина крупного ДТП с рейсовым автобусом в Ставрополье — как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», водителю автобуса могло стать плохо за рулем, позже он скончался в машине скорой помощи.

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