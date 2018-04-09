Подавший в отставку глава кемеровского облсовета займется преподаванием

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Кемерово, 9 апреля. Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын рассказал, что после завершения карьеры в региональном парламенте займется адвокатской деятельностью и преподаванием.

Ранее Синицын досрочно сложил полномочия в пользу экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он подчеркнул, что Кемеровский областной совет должен занять Тулеев, так как команда совета – это команда Тулеева. По словам Синицына, депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Как пишет РИА Новости, Синицын подчеркнул, что благодарен Тулееву за возможность поучаствовать в законотворческом процессе.

Он также уточнил, что вернется к преподаванию и адвокатской практике. Напомним, Тулеев подал в отставку после пожара в Кемерово, в котором погибли 64 человека, 79 пострадали.

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