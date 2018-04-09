Берлин планирует отбирать немецкие паспорта у джихадистов

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Берлин, 9 апреля. Германские власти планируют лишать джихадистов немецких паспортов. Об этом заявил статс-секретарь министерства внутренних дел ФРГ Штефан Майер.

Согласно информации издания Westen, немецкое ведомство хочет лишать джихадистов немецкого гражданства при условии, что у них есть другие паспорта.

Как отметил Майер, это «первоочередная цель» и, планируется, что соответствующий законопроект будет внесен в текущем году.

Он также добавил, что председатель МВД Хорст Зеехофер планирует расширить список «безопасных стран происхождения», что будет способствовать скорейшему обрабатыванию заявки мигрантов из этих государств на предоставление убежища.

Грузия, Армения, Тунис, Алжир и Марокко могут включить в этот список, передает телеканал «360».

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