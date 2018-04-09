Штрафы за задержку авиарейсов в России могут вырасти в 14 раз

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Москва, 9 апреля. В преддверии нового «высокого» чартерного сезона Минтранс России завершает работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Как пишет газета «Известия», планируется, что санкции за задержку вылета могут увеличится в 14 раз до 339 рублей за каждый час отсрочки.

Отмечается, что окончательная позиция ведомства будет сформирована в течение нескольких недель. При этом эксперты добавили, что в любом случае размер штрафа не сможет превысить 50% стоимости перевозки.

Как пишет «Газета.ru», штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных причин или по обстоятельствам, связанным с обеспечением безопасности.

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