ЦБ России отозвал лицензию у банка «ВВБ»

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Москва, 9 апреля. Банк Российской Федерации с 9 апреля текущего года отозвал лицензию у банковского учреждения «ВВБ». Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» ПАО Банк «ВВБ», — говорится на сайте Центробанка.

Данная кредитно-финансовая организация является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 марта 2018 года занимал 178-е место в банковской системе России.

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