В Госдуме РФ предложили проверить крымских чиновников на полиграфе на предмет имущества за рубежом

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Москва, 9 апреля. Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек предложил проверить всех крымских чиновников, в том числе при помощи детектора лжи, на предмет наличия имущества за рубежом, в частности, на Украине.

Он отметил, что сделать это нужно в кратчайшие сроки. Бальбек добавил, что государственные служащие, у которых есть собственность на Украине, могут быть объектами вербовки иностранных спецслужб. По его словам, чиновники должны пройти собеседование на полиграфе. Как пишет РИА Новости, парламентарий также предположил, что имущество может быть записано на родственников депутатов.

Бальбек подчеркнул, что завтра эти люди могут оказаться в «финансовой ловушке». Напомним, полуостров стал российским субъектом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

Как ранее писала «Газета.ru», на Украине задержали крымского депутата.

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