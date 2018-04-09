Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

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Дамаск, 9 апреля. Стали известны первые подробности ракетной атаки на авиабазу сирийских ВВС Т-4 в провинции Хомс.

Как сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей, первые взрывы на авиабазе Т-4 произошли около 3.30 ночи. По имеющимся данным, в районе авиабазы разорвались по крайней мере десять ракет. Значительная часть ракет была сбита силами ПВО на подлете к авиабазе, источник атаки на данный момент не установлен, общее количество выпущенных ракет также уточняется.

В результате ракетной атаки не пострадал авиационный парк сирийских ВВС на базе Т-4 погибли двое бойцов иранских сил в Сирии, еще семь человек получили ранения.

Корреспондент Федерального агентства новостей в настоящее время работает на месте событий в провинции Хомс, вскоре будет представлен репортаж с места ракетного удара.

Напомним, представители ВС США опровергли причастность Пентагона к ракетной атаке в провинции Хомс. Израильские вооруженные силы отказали комментировать свою причастность к инциденту.

Ровно год назад американские силы в Средиземном море выпустили 59 крылатых ракет по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат». Поводом для этого стала якобы проведенная Дамаском химическая атака в провинции Идлиб — впоследствии причастность властей Сирии к химатаке так и не была доказана. Новая атака последовала практически сразу же после заявлений о якобы имевшей место химатаке в городе Дума в Восточной Гуте.

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