Вашингтон признал непричастность России к кибертаке в ходе выборов в Аризоне

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Вашингтон, 9 апреля. Администрации Соединенных Штатов Америки стало известно, что Россия не причастна к кибератаке на электронные системы в штате Аризона во время выборов главы государства в США в 2016 году.

Как пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, в администрации считают, что виновниками атаки стали «некие криминальные структуры». При этом источник уточнил, что обвинения против Москвы были основаны на устаревших данных.

Напомним, ранее администрация президента США обвинила Россию в причастности к кибератакам на энергосети. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инцидентам в США и подчеркивала бездоказательность обвинений.

Ранее «Газета.ru» писала, что более четверти кибератак против России совершают из США.

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