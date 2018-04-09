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Вашингтон признал непричастность России к кибертаке в ходе выборов в Аризоне
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    Вашингтон признал непричастность России к кибертаке в ходе выборов в Аризоне

    8:10  9 Апреля 2018
    329

    Вашингтон признал непричастность России к кибертаке в ходе выборов в Аризоне

    Вашингтон, 9 апреля. Администрации Соединенных Штатов Америки стало известно, что Россия не причастна к кибератаке на электронные системы в штате Аризона во время выборов главы государства в США в 2016 году.

    Как пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, в администрации считают, что виновниками атаки стали «некие криминальные структуры». При этом источник уточнил, что обвинения против Москвы были основаны на устаревших данных.

    Напомним, ранее администрация президента США обвинила Россию в причастности к кибератакам на энергосети. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инцидентам в США и подчеркивала бездоказательность обвинений.

    Ранее «Газета.ru» писала, что более четверти кибератак против России совершают из США. 

    Вашингтон признал непричастность России к кибертаке в ходе выборов в Аризоне

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    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #кибератака
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