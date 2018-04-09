Лукашевич назвал провалом попытки Лондона политизировать «дело Скрипаля»

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Москва, 9 апреля. Британские власти пытались поставить так называемое «дело Скрипаля» на повестку дня постоянного совета ОБСЕ, но попытка политизировать данную тему не получила продолжения. Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он подчеркнул, что Лондон пытается «подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных аренах», пишут «Известия».

Лукашевич назвал провалом попытки Великобритании политизировать «дело Скрипаля».

«С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит», — заявил Лукашевич.

Ранее он заявил, что британским властям придется извиниться перед Москвой за обвинения в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

Напомним, 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери. Британская сторона утверждает, что Россия причастна к инциденту, Москва категорически отрицает все обвинения и просит предоставить доказательства на этот счет.

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